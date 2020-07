Effetto Covid. A giugno - 600 mila occupati. Bce: senza Cig disoccupazione pari al 25% (Di giovedì 30 luglio 2020) Sale il tasso di disoccupazione che a giugno raggiunge l''8,8%, +0,6 punti rispetto a maggio. Sul fronte giovanile il dato dell'Istat è al 27,6%. Sono oltre 149 mila le persone in cerca di lavoro, ... Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : #Inps Effetto #Covid, crollo delle assunzioni, -83% ad aprile #ANSA - Avvenire_Nei : I numeri. Effetto Covid e nuove emergenze: a Roma la povertà mangia le famiglie - Avvenire_Nei : #Covid. #Oxfam: 85 miliardi di extra-profitti a 17 multinazionali, «serve pandemic tax» - leonardicarmen : RT @RobertoMerlino1: Domattina,prima di uscire di casa,prendete un pennarello e scrivete sulla vostra mascherina qualcosa tipo “NON VOTO LE… - infoiteconomia : Effetto Covid: nel primo semestre ricavi di Brembo giù del 28%, ma utile di 20 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Covid

Il Sole 24 ORE

Stando alla relazione finanziaria semestrale approvata oggi dal consiglio di amministrazione, la variazione è dovuta principalmente allo scenario sfavorevole generato dalla pandemia di Covid-19 e al .(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 30 lug - Prosegue l'effetto coronavirus sulle nuove richieste dei sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, che restano costantemente sopra il milione per ...