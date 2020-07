Editoria, Corriere Fiorentino: Roberto De Ponti nuovo direttore, Ermini lascia dopo 12 anni (Di giovedì 30 luglio 2020) Paolo Ermini, direttore CorFio per 12 anni Il Consiglio di Amministrazione di RCS Edizioni Locali annuncia la nomina di Roberto De Ponti quale direttore di Corriere Fiorentino, che firmerà il numero ... Leggi su firenzetoday

generacomplotti : RT @Brunomgiordano: Le notizie false del corriere alimentano i peggiori complottari. Funziona così l'editoria italiana alimenta ignoranti c… - DanieleJoey : RT @Brunomgiordano: Le notizie false del corriere alimentano i peggiori complottari. Funziona così l'editoria italiana alimenta ignoranti c… - Brunomgiordano : Le notizie false del corriere alimentano i peggiori complottari. Funziona così l'editoria italiana alimenta ignoran… - dms_martin : RT @CorriereCultura: Renata Colorni lascia i Meridiani: la mia vita con i grandi scrittori. La direttrice della prestigiosa collana Mondado… - leolambretta59 : @Corriere Cos'è che non son riusciti a copiare? L'Azienda madre compra Aziende Auto,federazioni, leghe, editoria e… -

Ultime Notizie dalla rete : Editoria Corriere

FirenzeToday

Per una triste coincidenza quando gli agenti del mare tripolini hanno ucciso tre migranti sudanesi che provavano a fuggire su un gommone, proprio in quelle ore a Roma si teneva un raduno di protesta c ...Ha compiuto 3 mesi il 28 luglio Corriere Sardo, la nuova realtà editoriale, quasi tutta al femminile, del panorama informativo della Sardegna. Una data di nascita, quella del 28 aprile, scelta dalla ...