Ecco perché Trump vuole rinviare le elezioni in Usa: crollo del Pil senza precedenti: -32% (Di giovedì 30 luglio 2020) Perché Donald Trump vuole rinviare le elezioni. Il presidente Usa sostiene che non sarebbero regolari vista l'emergenza Covid-19 negli Stati Uniti. Gli avversari lo accusano di non volersi rassegnare all'imminente sconfitta. La realtà è che c'è un dato su tutti che non fa fare sogni tranquilli a The Donald, ed è il crollo del Pil che proprio in queste ore ha mandato nel panico le Borse. L'arretramento del Pil Usa, infatti, nel secondo trimestre è crollato del 32,9% su base annualizzata, lievemente meglio del -34,5% atteso dal consensus, ma al ritmo più forte di sempre. Nel primo trimestre, la contrazione del Pil era stata del 5%. Un doppio stop che pone ufficialmente l'economia Usa in recessione. In questo clima Piazza Affari chiude in deciso ribasso, ... Leggi su iltempo

