Ecco perchè il Vaticano ha trasferito a Roma tutto l’archivio segreto che era a Hong Kong (Di giovedì 30 luglio 2020) L’estate scorsa, Durante il picco delle proteste contro il governo a Hong Kong, il Vaticano aveva segretamente trsferito tutti i suoi documenti segreti nelle Filipine. Da lì, sono poi stati portati a Roma dalla Santa Sede, temendo che potessero essere distrutti o sequestrati dall’esercito cinese o dall’intelligence di Pechino. Storicamente, il regime comunista ha cercato di contenere il potere dei leader religiosi e, in molti casi ,di sopprimere la libertà di culto per ottenere l’assimilazione culturale delle ideologie atee del partito. Da sempre, Hong Kong è vista come un’oasi laica dove per decenni si rifugiano cristiani provenienti dal tutto il Paese. Probabilmente, i vertici ecclesiastici avevano percepito le ... Leggi su giornalettismo

amnestyitalia : “Il sesso senza consenso è stupro”, è un concetto semplice, che dovrebbe mettere d’accordo tutti. Purtroppo non è c… - fattoquotidiano : Su Open Arms renziani ancora indecisi. “Prima leggiamo le carte”. Ma dietro c’è (di nuovo) la partita sulle nomine.… - beppe_grillo : Alcuni ricercatori stanno facendo studi che potrebbero mettere in discussione gli attuali standard di inquinamento… - Vale22046 : RT @comemusica: Il nastro di Möbius, il simbolo del “per sempre”. Ecco perché lo si sceglie come forma per gli anelli che legano due person… - MarisaDenaro71 : @Atreyu976 @claudio301065 Ecco perchè i 5 stelle inciuciano con chiunque per garantirsi la poltrona.... -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perchè Politica monetaria, ecco perché la Fed è pronta alla marcia indietro Il Sole 24 ORE