Ecco come vendere su Instagram | arriva Shop

Instagram Shop diventa realtà sul social network di Menlo Park (immagine: Instagram)Instagram ha lanciato una nuova tab nella sua barra di navigazione che porterà gli utenti nella sezione del social network dedicata allo Shopping. Si chiama Instagram Shop e, come annunciato a giugno da Menlo Park, la sezione semplificherà il modo di fare acquisti sul social network dai profili dei brand o direttamente dai creator. "Vogliamo aiutare le aziende e i creator di ogni dimensione a crescere sulle nostre piattaforme e Instagram Shop rappresenta un nuovo modo per mostrare alle persone marchi e prodotti nuovi e di tendenza", spiega Gord Ray, brand development lead di Instagram.

Brand, creator, influencer, aziende e professionisti potranno vendere i propri prodotti direttamente sul social network usandolo come se fosse una vetrina digitale. Instagram ha lanciato una nuova tab ...

Fortnite, dove trovare i gomitoli a Gattogrill

Gattogrill è piana di gomitoli, ma dove si trovano? Ecco come completare la sfida di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 della Settimana 7. Le sfide della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 ...

