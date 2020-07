Eboli, niente festa della comunità musulmana in luogo pubblico: il covid blocca tutto (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – Senso di responsabilità, attenti rapporti istituzionali e preoccupazione per l’emergenza sanitaria hanno consigliato di non celebrare in luogo pubblico la “festa del sacrificio” che la comunità musulmana avrebbe dovuto organizzare per domani, venerdì 31 luglio. La decisione è scaturita dopo l’incontro tra l’associazione religiosa Alba, presieduta da Rakik Said, che rappresenta la comunità musulmana, il Comune di Eboli ed i rappresentanti delle forze dell’ordine. Una decisione giunta con l’accordo di tutti, in seguito all’emergenza da coronavirus ancora presente. “Prendo atto, a nome dell’intera città, del senso di ... Leggi su anteprima24

