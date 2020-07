Eboli, è crisi idrica: il sindaco chiede di evitare gli sprechi (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – È nell’ordine del 15/18% la riduzione della portata idrica nelle rete che fornisce il comune di Eboli. Per questo, davanti alla grave situazione di crisi idrica in atto e così come comunicato anche all’inizio del mese di luglio, al fine di garantire un corretto riparto delle forniture, l’Asis Salernitana Reti ed Impianti ha chiesto, in virtù dei disagi che potranno registrarsi soprattutto nel centro abitato e nelle zone collinari, di fare attenzione e di privilegiare gli usi idropotabili ed igienico sanitari, contenendo i consumi ed evitando gli sprechi. A tal proposito, con ordinanza sindacale n.200 emessa il 6 luglio scorso, il sindaco Massimo Cariello ha vietato a tutti i ... Leggi su anteprima24

Il Consorzio Bonifica di Paestum, retto dal presidente Roberto Ciuccio, comunica all'utenza che, a causa del persistere delle alte temperature nella corrente ed afosa stagione estiva, si registra una ...

