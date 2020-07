E Ronaldo si regala una 'signora del mare': nuovo yacht da 6 milioni (Di giovedì 30 luglio 2020) Nella vita di Cristino Ronaldo è entrata un'altra "signora"; dopo la sua Georgina e dopo la Vecchia Juventus. Un'elegante signora del mare, a bordo della quale il campione festeggerà l'ennesimo ... Leggi su quotidiano

Cagliari, folla di tifosi bianconeri per la Juve al T Hotel: caccia al selfie con Ronaldo

La Juventus arriva, da neo Campione d’Italia, a Cagliari, e l’ingresso del T hotel si trasforma quasi in una bolgia. Tantissimi i tifosi bianconeri, pronti con gli smartphone a fotografare i loro calc ...

Cagliari-Juventus 2-0, Gagliano e Simeone regalano una gioia a Zenga

Cagliari, 29 luglio 2020 - Dopo otto turni senza vittoria e con appena quattro punti collezionati, il Cagliari torna al successo e lo fa contro la Juventus fresca di Scudetto. Alla Sardegna Arena fini ...

