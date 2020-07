È morto Herman Cain, imprenditore e politico del Partito Repubblicano statunitense: era ricoverato da tre settimane per la COVID-19 (Di giovedì 30 luglio 2020) È morto Herman Cain, imprenditore e politico statunitense che nel 2011 per alcuni mesi fu il candidato favorito alle primarie del Partito Repubblicano, prima di ritirarsi in seguito a varie figuracce e diverse accuse di molestie sessuali. Cain aveva 74 Leggi su ilpost

