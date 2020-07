E alla fine della sua autodifesa in Aula Salvini si mette il berretto della Guardia costiera – Il video (Di giovedì 30 luglio 2020) Così come aveva iniziato il suo intervento al Senato, Salvini l’ha concluso: con un ringraziamento alle forze dell’ordine e con un gesto simbolico. Al termine della sua autodifesa in Aula il segretario della Lega ha indossato il berretto della Guardia costiera che: «Anche in questi minuti sta lottando per difendere i nostri confini, non per fare da tassista a ragazzotti con cappellini e barboncini». Durante il suo discorso a Palazzo Madama il leader della Lega ha difeso la scelta presa nell’agosto del 2019 di non lasciare sbarcare i migranti a bordo della Open Arms che – ha ... Leggi su open.online

borghi_claudio : Alla fine enorme imprudenza (??) del M5S che nelle commissioni economiche lascia il solo Pesco alla Bilancio Senato… - FBiasin : Divertente l'idea #playoff perché, oh, alla fine mescoliamo un po' le carte e magari vince 'la sorpresa'. Ma per l… - SkyArte : 130 anni fa si spegneva #VincentvanGogh. La sua arte è diventata sorprendentemente popolare dopo la sua morte, sopr… - jjkot7_1 : @kandejin Alla fine sono chat anche per stringere a amicizia (molte persone sono diventati amici stretti) e spaziar… - ValerialovesH : comunque per la questione del “tik tok” di quella ragazza, alla fine chi sa capisce a cosa mi riferisco, sono la pr… -

Ultime Notizie dalla rete : alla fine Longo: “Contro la Roma siamo stati in partita fino alla fine. Lo faremo anche col Bologna” La Stampa Commissioni Cultura, cambio di guardia: via Gallo e Pittoni, alla Camera arriva Casa (M5S) e al Senato Nencini (Psi-Iv)

Cambio di guardia alla presidenza delle Commissioni permanenti di Camera e Senato. A seguito delle votazioni svolte nella serata di mercoledì 29 luglio, anche quelle di Istruzione e Cultura si rinnova ...

Aurelia Bis, bocciato dal Governo l’affidamento diretto: spazio alla gara entro fine anno

“Buona notizia ma non si può restare fermi con le quattro frecce ancora per tanto”. Questo era stato il commento degli amministratori di Albisola Superiore, Albissola Marina e Savona dopo che prima a ...

