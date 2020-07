Durazzano, difesa sempre più granitica: c’è l’accordo con Ciampino (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDurazzano (Bn) – Altri muscoli ed esperienza per una difesa sempre più granitica. È con piacere che annunciamo l’accordo con Salvatore Ciampino, difensore classe 1984 che ha vissuto nella sua carriera spogliatoi di società beneventane importanti come Torrecuso, Montesarchio e Forza & Coraggio. Per chiudere il cerchio mancava soltanto il Durazzano. Salvatore negli ultimi 9 anni ha ottenuto 5 promozioni, di cui 3 in Prima Categoria (Torrecuso, Montesarchio, Forza e Coraggio), 1 in Promozione (Torrecuso) e l’ultimo Seconda Categoria con il Castelpoto nella stagione 2017/2018. La scorsa stagione, Ciampino beneventano doc e grandissimo tifoso della Strega ha giocato in Seconda Categoria nel ... Leggi su anteprima24

La difesa aveva bisogno di forze fresche e la società si è da subito attivata per cercare un profilo adatto a sposare il progetto della società. Questo profilo è stato individuato in Fulvio Lombardo,

