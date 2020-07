Dune: il trailer del film di Denis Villenueve verrà lanciato ad agosto? (Di giovedì 30 luglio 2020) Buone notizie per i fan di Dune che presto potrebbero godere della visione del trailer, a quanto pare il promo del film di Denis Villenueve potrebbe precedere la re-release di Inception. Le prime immagini di Dune, atteso remake di Denis Villeneuve, starebbero finalmente per essere mostrate al pubblico, si vocifera infatti che il trailer del film sarà lanciato ad agosto. Mancano conferme ufficiali, ma secondo Movieweb.com e altri media americani il trailer dell'adattamento della saga di Frank Herbert sarà abbinato alla re-release di Inception di Christopher Nolan, inizialmente prevista per luglio e poi rinviata al 21 agosto. Secondo quanto anticipato, il ... Leggi su movieplayer

