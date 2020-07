Droga: poliziotto corriere della cocaina arrestato in Calabria (Di giovedì 30 luglio 2020) Un poliziotto in servizio presso il XII Reparto Mobile di Reggio Calabria è stato trovato in possesso di 7 chili di cocaina ed è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Locri. È accaduto il 29 luglio lungo la strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno che collega Rosarno a Marina di Gioiosa Jonica. L'uomo, C.B. di 40 anni, viaggiava in auto con moglie e figlio e si stava recando in vacanza sullo Jonio. I militari dell'Arma lo hanno fermato per un normale controllo durante il quale hanno rinvenuto in auto sette chilogrammi di cocaina. arrestato durante un controllo della circolazione stradale A quanto si sa, l'arresto è stato effettuato nel corso di ... Leggi su tg24.sky

