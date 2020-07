Drammatico incidente: nell’impatto Rita muore a 56 anni. Con lei anche le amiche (Di giovedì 30 luglio 2020) Uno scontro mortale si è verificato nella giornata di mercoledì, 29 luglio, in Calabria. Rita Arena aveva 56 anni e ha perso la vita sulla strada provinciale 63, quella che collega Crotone alla città di Cutro. La donna era a bordo di una Citroen C1 in compagnia di altre due donne di 49 e 69 anni, una delle quali era stava guidando l’auto. La macchina, in un tratto in cui la strada diventa più stretta, si è schiantata contro un furgone Citroen Jumpy manovrato da un uomo. (Continua dopo le foto) L’uomo è un cittadino di Cutro, e le motivazioni dell’incidente sono ancora in via di accertamento. Rita Arena è morta sul colpo, invece le altre due donne che erano all’interno della macchina insieme a lei sono state trasportate in codice ... Leggi su caffeinamagazine

Drammatico incidente in Arizona con un treno deragliato sul ponte che atraversa il lago di Tempe Town, ad est di Phoenix. Il convoglio ha poi preso fuoco, facendo crollare gran parte del ponte che att ...

Questo mercoledì 29 di luglio si conferma purtroppo come un tragico giorno di sangue sulle strade della Calabria. Dopo l’incidente di stamani sulla statale 106, nel catanzarese, ed in cui hanno per la ...

