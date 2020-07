Dragon Ball Z è un anime con 'contenuti pornografici': la bizzarra dichiarazione di un candidato della Florida (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo i videogiochi, etichettati come una delle cause dell'analfabetismo in Italia da Carlo Calenda, vi riportiamo un'altra bizzarra affermazione questa volta proveniente da un candidato del 18° distretto della Florida, KW Miller, che afferma che Dragon Ball Z è un anime con evidenti "contenuti pornografici".Dragon Ball Z fa parte del più grande franchise di Dragon Ball. Creato nel 1984 da Akira Toriyama, Dragon Ball ebbe il via come un manga pubblicato nel Weekly Shōnen Jump. La storia vede Goku intraprendere una ricerca per individuare sette sfere conosciute come Sfere del Drago che evocano ... Leggi su eurogamer

