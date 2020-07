Dove è finito Alessandro Di Battista? La sua estate da barman a Ortona (Di giovedì 30 luglio 2020) Tra tensioni al Senato e proroghe di stato d’emergenza, c’è qualcuno che preferisce tirarsi fuori e, piuttosto, servire cocktail in Abruzzo. Si tratta di Alessandro Di Battista, figura di punta del M5s, che è stato rintracciato dal Corriere: ora lavora come barman ai tavoli del “Barretto”, a Ortona. Alessandro Di Battista per quest’estate ne ha … L'articolo Dove è finito Alessandro Di Battista? La sua estate da barman a Ortona proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Dove finito Pino d'Asti: dove è finito l'oro rubato alla Madonna? La Nuova Provincia - Asti Alessandro Di Battista (M5S) barman per un’estate in spiaggia a Ortona: «La politica? Ve la spiego io»

Dal nostro inviato a Ortona (Chieti) Una fonte spiffera: «Guarda che Di Battista s’è messo a fare il barman». Ma che dici? Ma davvero? Dibba che prepara cocktail? No, scusa: e dove? (Tre giorni dopo) ...

Non ce l’ha fatta la bimba di 11 anni finita sott’acqua nel lago d’Iseo

La piccola di origine senegalese è morta nella mattinata di mercoledì 29 luglio all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove era stata trasportata domenica in condizioni disperate. È morta all’ospedale ...

