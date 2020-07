Douglas Costa con la nuova maglia della Juve: "Emozione inspiegabile" (Di giovedì 30 luglio 2020) TORINO - La Juventus dopo aver messo in bacheca il nono scudetto consecutivo è già proiettata verso la prossima stagione di Serie A presentando ufficialmente le divise che i bianconeri indosseranno ... Leggi su corrieredellosport

romeoagresti : ?? Chiellini ?? De Sciglio ?? Danilo (turno di riposo) ?? De Ligt (turno di riposo) ?? Khedira ?? Ramsey (turno… - juventusfc : A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Cuadrado, Coccolo, Demiral, Pjanic, Matuidi, Muratore, Douglas Costa, Olivieri,… - DiMarzio : Stagione finita per #DouglasCosta - AleGobbo87 : RT @juventusfans: Ipotesi: In: Kulusevski, Chiesa, Milik (1/3 già preso, 2/3 piacciono molto alla Juventus) Out: Bernardeschi, Douglas Co… - sportli26181512 : Douglas Costa con la nuova maglia della Juve: 'Emozione inspiegabile': Il brasiliano lancia un messaggio d'amore ai… -