Dopo Le Ragazze del Centralino Blanca Suarez va a caccia di nazisti in Jaguar: trama e cast della nuova serie Netflix (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo aver abbandonato le vesti della coraggiosa Lidia Aguilar ne Le Ragazze del Centralino, che si è appena conclusa con la sesta stagione su Netflix, Blanca Suarez torna a lavorare in un period drama, stavolta ambientato nella Spagna degli anni '60. La nuova serie Netflix con protagonista l'attrice spagnola de El Internado e Las Chicas del Cable si intitola Jaguar ed è una delle nuove serie originali spagnole della piattaforma, prodotta insieme a Bambú Producciones (la compagnia di Ramon Campos e Teresa Fernández-Valdés che ha realizzato anche Le Ragazze del Centralino) La ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Ragazze Il servizio civile in favore dei campi estivi: l'impegno di 6 ragazze Varesenews Cade da monopattino, trauma cranico per 18enne a Torino

Incidente in monopattino, questa mattina a Torino, per un ragazzo di 18 anni ... Per precauzione, dopo qualche ora di osservazione, dovrebbe tornare a casa.

Ragazzini feriti per un’auto pirata davanti alla gelateria: denunciato un 45enne

C’è un nome per il pirata della strada di Melegnano. I carabinieri stamattina hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali stradali, omissione di soccorso e danneggiamento un 45enne, ita ...

