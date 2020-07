Donatella Raffai oggi, che fine ha fatto: età, primo e secondo marito, compagno, figli (Di giovedì 30 luglio 2020) Chi è un vero fan di Chi L’ha Visto non può aver dimenticato Donatella Raffai. Anzi, i veri ammiratori si saranno certamente appassionati alle tante voci che girano intorno al suo repentino allontanamento dal piccolo schermo e da ogni altro tipo di riflettore. Sono quasi vent’anni che il suo volto non appare di fronte ad una telecamera al punto che “Donatella Raffai morta” è un’informazione molto cercata su Google dagli appassionati del programma. Ma non è così, ovviamente. Non è lei la conduttrice morta di Chi l’ha visto?. Purtroppo a non esserci più è un’altra delle conduttrici del noto programma, Marcella De Palma, scomparsa prematuramente l’8 marzo del 2000 (a soli 43 anni) a seguito di un tumore ai polmoni. Ma ... Leggi su tuttivip

