Dolore al ginocchio: prima un percorso conservativo (Di giovedì 30 luglio 2020) Dolore al ginocchio: dietro qualche fastidio può celarsi un problema più importante che non va sottovalutato, fondamentale intervenire per tempo Il Dolore al ginocchio puo’ essere un problema comune e coinvolgere persone di qualsiasi eta’ ma dietro qualche fastidio puo’ celarsi un problema piu’ importante che non va sottovalutato. Anche perche’ la precocita’ d’intervento, conservativo o… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Dolore ginocchio Adriani (Gemelli Roma): "Dolore al ginocchio, prima percorso conservativo" - DIRE.it Dire Donna ferita soccorsa sul massiccio del Gran Sasso

L’Aquila, 28 luglio– Nota una donna a terra, mentre oggi con alcuni amici era impegnata in un’escursione sulla Sella del Brecciaio, a quota 2.506 metri, sul Corno Grande, sul massiccio del Gran Sasso.

GRAN SASSO: ESCURSIONISTA IN DIFFICOLTA', INTERVENGONO SOCCORRITORI

