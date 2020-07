Disoccupati o malpagati: incubo povertà assoluta per milioni di italiani. Tutti i dati (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug – La crisi è realtà, il collasso economico è dietro l’angolo e il rischio effettivo è che milioni di italiani precipitino in un baratro. Non si tratta di fare le Cassandre, basta osservare i drammatici dati attuali e in particolare il focus di Censis-Confcooperative. “Covid, da acrobati della povertà a nuovi poveri. Ecco il rischio di una nuova frattura sociale” è uno studio che fotografa infatti una situazione più che allarmante. Oltre la metà degli italiani, il 50,8%, ha subito un crollo repentino delle proprie disponibilità economiche nei mesi di lockdown. Ancora più pesante per alcune categorie: il 60% dei giovani, il 69,4% degli occupati e addirittura il 78,7% tra imprenditori e liberi professionisti. Certo, ... Leggi su ilprimatonazionale

_fiorucci : RT @IlPrimatoN: Crollo del reddito, disoccupazione, lavoratori sfruttati. Tutti i dati che fotografano il dramma italiano - IlPrimatoN : Crollo del reddito, disoccupazione, lavoratori sfruttati. Tutti i dati che fotografano il dramma italiano -