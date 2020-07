Disney Pixar annuncia nuovo film, si chiamerà “Luca” e sarà ambientato in Italia: le anticipazioni (Di giovedì 30 luglio 2020) Una buona notizia per i fan della Disney Pixar. Come annunciato da ImperoLand, il prossimo film si intitolerà Luca e sarà ambientato in Italia. Attraverso un semplice post sui propri profili social Pixar Animation Studios ha dato la sorprendente notizia: il protagonista sarà un bambino, che si troverà a trascorrere un’estate indimenticabile in una cittadina di mare sulla Riviera ligure. Assieme a lui in questa avventura di cui si sa ancora troppo poco ci sarà il suo migliore amico. Un segreto però sulla vera identità di Luca rischierà di minare il loro rapporto fantastico tra i due. Benché le indiscrezioni in merito siano pochissime, possiamo dire quasi con certezza che si tratti di viaggio di ... Leggi su urbanpost

