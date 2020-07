Disney, arriva il nuovo film d’animazione: si intitola «Luca» e sarà diretto dall’italiano Enrico Casarosa (Di giovedì 30 luglio 2020) Si intitola Luca ed è il nuovo film di animazione – in uscita nel 2021 – della Disney Pixar. Nome insolito per il lungometraggio prodotto dalla casa di produzione americana: la storia sarà ambientata in Italia, probabilmente sulla riviera ligure – ma gli indizi a riguardo rimangono ancora fumosi – e avrà per protagonista un ragazzino alle prese con le avventure che gli riserverà l’estate. Nel post pubblicato su Facebook si legge che il film «porterà il pubblico in una splendida città costiera sulla riviera italiana, dove farà la conoscenza di un ragazzo di nome Luca che sta trascorrendo un’estate indimenticabile con i suoi nuovi amici». L’opera è ... Leggi su open.online

Come se non bastasse, Casarosa ha lavorato per film come Ratatouille, Up e Coco, tre dei maggiori successi Disney Pixar degli ultimi anni. Italiano di origini genovesi, Casarosa è ancora profondamente ...

