Diritti tv, in Francia nasce l’alleanza tra Mediapro e Netflix (Di giovedì 30 luglio 2020) Lo scenario dei Diritti tv in Francia è destinato a cambiare radicalmente. L’Equipe infatti riporta di un’alleanza tra Mediapro e Netflix per creare una proposta che potrebbe indirizzare notevolmente il mercato. Mediapro ha raggiunto un accordo con Netflix, il colosso americano del servizio video on demand, per un’offerta commerciale combinata per ottenere i Diritti tv della Ligue 1 nel quadriennio 2020-2024. In questo modo, il canale Téléfoot, che sarà lanciato il 17 agosto e trasmetterà l’80% di Ligue 1 e Ligue 2 (e le coppe europee), combinerà la sua offerta con quella di Netflix: un abbonamento per un importo di poco inferiore a 30 euro al mese con un periodo di impegno minimo di un ... Leggi su ilnapolista

