Dieselgate: Volkswagen non rimborserà chi ha acquistato un'auto dopo il 2015 (Di giovedì 30 luglio 2020) Lo ha stabilito la Corte di Cassazione di Karlsruhe respingendo la richiesta di un cittadino tedesco Leggi su media.tio.ch

Chi ha acquistato un'auto diesel dopo lo scoppio dello scandalo sulle emissioni nell'autunno del 2015 non ha diritto a un risarcimento da parte di Volkswagen: lo ha stabilito oggi la Corte di ...In molti ricorderanno dello scandalo Dieselgate relativo alle emissioni che interessò Volkswagen nell’ormai lontano 2015, che “costrinse” la società ad assumere il boss di Apple Car per improntare al ...