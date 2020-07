Diesel e il jeans antivirale (Di giovedì 30 luglio 2020) La moda, negli ultimi mesi, ha avuto un ruolo significativo nel momento storico che tutto il mondo si è trovato a vivere: tantissime le aziende, infatti, che hanno riconvertito parte della propria produzione per realizzare delle mascherine – in alcuni casi, anche decisamente cool – oltre che contribuire con donazioni e iniziative alla lotta contro il Covid-19. Un incontro tra creatività, prevenzione e necessità sanitaria che ha dato un’ulteriore spinta alle ricerche su tessuti e virus, e che ha visto tra i suoi risultati un trattamento decisamente innovativo lanciato da Diesel: si tratta di un’applicazione per il denim che blocca fisicamente il 99% di qualsiasi attività virale, rendendo i pantaloni di jeans a prova di Coronavirus (e non solo). Courtesy Diesel Leggi su vanityfair

