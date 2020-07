Dido and Aeneas di Purcell sabato 1 a Villa Rufolo per il Ravello Festival. (Di giovedì 30 luglio 2020) Dido and Aeneas è il capolavoro riconosciuto di Henry Purcell ed uno dei capolavori assoluti di tutta la storia dell'opera. Divisa in tre brevi atti su libretto di Nahum Tate racconta, prendendo ... Leggi su gazzettadisalerno

Dido and Aeneas è il capolavoro riconosciuto di Henry Purcell ed uno dei capolavori assoluti di tutta la storia dell’opera. Divisa in tre brevi atti su libretto di Nahum Tate racconta, prendendo ...

Genoa, Nicola convoca 26 giocatori per la sfida del Mapei

E’ di ventisei l’elenco dei convocati per il match al Mapei Stadium, ultima trasferta di un campionato sui generis a causa dello stop imprevisto. Nel giro di un’ora la rifinitura diretta da Didi Nicol ...

