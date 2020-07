Diavoli rossi, Re Magi e Quattro Stagioni: in Belgio la politica si fa à la carte (Di giovedì 30 luglio 2020) Il litorale di Ostenda non è quello di Milano Marittima, ma adesso l’esecutivo di Sophie Wilmès – prima donna premier del Belgio – potrebbe finire per diventare un governo balneare. Stremato dalla gestione della pandemia e senza un vero sostegno parlamentare (appena 38 deputati su 150), il governo, in precedenza in carica solo per gli affari correnti, a marzo aveva ottenuto l’appoggio di nove partiti proprio per far fronte alla crisi del covid-19 (che ha dato al Paese la poco invidiabile medaglia d’argento del rapporto fra morti e popolazione, alle spalle di San Marino). Un mandato pieno ma circoscritto, arrivato 454 giorni dopo le elezioni: sei mesi per gestire la fase più critica della pandemia e l’impegno di tornare di fronte al Parlamento a settembre per rimettere l’incarico. Eletta con il proporzionale, ... Leggi su linkiesta

d0minius : Diavoli rossi, Re Magi e Quattro Stagioni: in Belgio la politica si fa à la carte - Czinforma : -

Ultime Notizie dalla rete : Diavoli rossi Diavoli rossi, Re Magi e Quattro Stagioni: in Belgio la politica si fa à la carte Linkiesta.it Diavoli rossi, Re Magi e Quattro Stagioni: in Belgio la politica si fa à la carte - Linkiesta.it

Un matrimonio impensabile, insomma, su cui il re gioca adesso a carte scoperte e che la stampa ha ribattezzato “Diables Rouges”: diavoli gli uni (i nazionalisti che nessuno vuole, ma senza i quali non ...

Scommesse: Juventus combo @1.75 e Scudetto, spareggio United con Multigol @1.95, le schedine della domenica

Le nostre scommesse decollano dalla prima delle quattro triple ordinarie e partiamo dalla Premier League che chiude la sua infinita stagione. In Arsenal – Watford si giocano la salvezza, mentre i gunn ...

Un matrimonio impensabile, insomma, su cui il re gioca adesso a carte scoperte e che la stampa ha ribattezzato “Diables Rouges”: diavoli gli uni (i nazionalisti che nessuno vuole, ma senza i quali non ...Le nostre scommesse decollano dalla prima delle quattro triple ordinarie e partiamo dalla Premier League che chiude la sua infinita stagione. In Arsenal – Watford si giocano la salvezza, mentre i gunn ...