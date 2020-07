Di Biagio: «Stagione iniziata male. Dalla ripresa un disastro» – VIDEO (Di giovedì 30 luglio 2020) Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona: le parole del tecnico della SPAL Gigi Di Biagio, tecnico della SPAL, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole. «Troppo irreale per essere vero, sono molto deluso. Ho visto una squadra spenta, non propositiva, che non ha di fatto giocato. Mi dispiace ora dovrò cercare di mettere in campo un undici contro la Fiorentina perché abbiamo una situazione di infortunati davvero difficile. La retrocessione? C’è tanta amarezza ma sono convinto che se avessimo giocato una partita a settimana sarebbe andata diversamente». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

