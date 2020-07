Di Battista, fine tragica: il grillino paparazzato in spiaggia così (no, non per rilassarsi). Addio ufficiale alla politica, ora cambia vita? (Di giovedì 30 luglio 2020) Alessandro Di Battista sembra aver accantonato l'idea di diventare leader del Movimento 5 Stelle. Il futuro ora? In spiaggia. A pizzicare il grillino ci ha pensato il Corriere della Sera che lo ha immortalato mentre preparava cocktail come barman. Un bel cambio di vita quello del pentastellato riottoso ora impegnato al bar dell'hotel Katia sulla spiaggia di Ortona, sulla costa abruzzese. "Dopo aver messo il naso nella piccola scalcagnata azienda di famiglia specializzata in ceramiche ramo sanitari (conti in rosso, troppo rischioso), dopo aver provato a fare il falegname (troppo faticoso), dopo aver scritto reportage assai modesti (...) eccolo che questa estate si esibisce tra i tavoli del 'Barretto', il bar-tavola calda dietro alle sdraio", scrive Roncone sul Corsera elencando la ... Leggi su liberoquotidiano

