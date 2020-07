Devastante incendio in un hotel a Montalto Marina: edificio completamente avvolto dalle fiamme, ospiti in fuga [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 30 luglio 2020) Un Devastante incendio sta consumando l’hotel Margherita a Montalto Marina (Viterbo): la struttura è quasi completamente avvolta dalle fiamme. Sembra che le fiamme si siano originate al terzo piano della struttura, per poi propagarsi velocemente al resto dell’edificio, che sarebbe in legno (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo all’articolo). All’inizio si vedeva solo un po’ di fumo, poi le fiamme sono diventate altissime. Gli ospiti dell’hotel si sono precipitati fuori appena scattato l’allarme. Un campeggio adiacente all’albergo è stato ... Leggi su meteoweb.eu

BELLA782357341 : RT @Custonaci_web: Dopo il devastante incendio di ieri, il #FalcoPellegrino probabilmente orfano del suo nido, è sceso sulla spiaggia di #C… - vesproericino : RT @Custonaci_web: Dopo il devastante incendio di ieri, il #FalcoPellegrino probabilmente orfano del suo nido, è sceso sulla spiaggia di #C… - pedrolp44860430 : RT @Custonaci_web: Dopo il devastante incendio di ieri, il #FalcoPellegrino probabilmente orfano del suo nido, è sceso sulla spiaggia di #C… - Custonaci_web : Dopo il devastante incendio di ieri, il #FalcoPellegrino probabilmente orfano del suo nido, è sceso sulla spiaggia… - pedrolp44860430 : RT @GazzettaDelSud: #SanVitoLoCapo, #incendio devastante sul #MonteCofano -

Ultime Notizie dalla rete : Devastante incendio Devastante incendio in cascina: bruciati 40 quintali di fieno FOTO Prima Treviglio San Vito Lo Capo, incendio devasta la riserva naturale del monte Cofano: la pista del dolo

Fiamme altissime per tutta la notte sul Monte Cofano, poco distante dalla frequentatissima San Vito Lo Capo, dove ieri sera è divampato un vasto incendio. Diversi i mezzi dei vigili del fuoco e del ...

Inferno di fuoco in Alta Irpinia, in fiamme 40 rotoballe di paglia

Un devastante incendio si è verificato durante la notte in Alta Irpinia. Sono in corso indagini per stabilire la natura del rogo, divampato verso mezzanotte a Sant’Angelo dei Lombardi, in aperta campa ...

Fiamme altissime per tutta la notte sul Monte Cofano, poco distante dalla frequentatissima San Vito Lo Capo, dove ieri sera è divampato un vasto incendio. Diversi i mezzi dei vigili del fuoco e del ...Un devastante incendio si è verificato durante la notte in Alta Irpinia. Sono in corso indagini per stabilire la natura del rogo, divampato verso mezzanotte a Sant’Angelo dei Lombardi, in aperta campa ...