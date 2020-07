Delucamania: fila per il selfie con il presidente sul traghetto per Ischia (VIDEO) (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Prosegue la Delucamania in Campania. Il Governatore era atteso in giornata ad Ischia per la presentazione, al Regina Isabella, dell’ampliamento dell’Ospedale di Lacco Ameno. Sul traghetto, mentre si ritrovava insieme ai suoi fedelissimi, tra cui Bruno Cesario, è stato interrotto da alcune fans che chiedevano una foto. Lo “sceriffo”, alla ribalta mediatica nazionale negli ultimi mesi per il suo modo di gestire l’emergenza coronavirus, non ha esitato un attimo, accogliendo le tre donne con un sorriso che si intravede benissimo nonostante la mascherina. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

