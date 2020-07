Decreto agosto, in arrivo bonus ed esenzioni per bar e ristoranti (Di giovedì 30 luglio 2020) Tra le novità del Decreto agosto, la manovra estiva per cui il Governo ha chiesto ed ottenuto un ulteriore scostamento di bilancio da 25 miliardi, ci saranno anche ulteriori misure per i settori più colpiti dalla crisi coronavirus: turismo, ristorazione, ma anche automotive. Oltre al lavoro, a cui – ha assicurato l’Esecutivo – sarà dedicata buona parte della nuova manovra, al fisco e alla scuola, le indiscrezioni di queste ore parlano anche di una serie di iniziative volte a dare una mano a chi ha sofferto economicamente di più a causa del lockdown dei mesi passati. Ristorazione in difficoltà Ristoratori e baristi dovrebbero essere tra le categorie interessate dalle iniziative del Governo con il Decreto di agosto. Del resto, secondo i dati recenti del Centro ... Leggi su quifinanza

