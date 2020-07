Decreto agosto: bonus fino a 5.000 euro per i ristoranti (Di giovedì 30 luglio 2020) Il prossimo Decreto, potrebbe girare in favore di bar, ristoranti ed attività affini, per favorire il rilancio da parte del Governo Fonte foto: (Pixabay)Il settore turistico e quello della ristorazione, hanno avuto danni incalcolabili che si trascinano ancora oggi, dopo il lockdownd della Fase 1 avuto in Italia, a causa del Coronavirus. Ora, il Governo ha il dovere di garantire alle imprese del Paese, un futuro quantomeno con minori preoccupazioni, rispetto al recente passato. Ed è per questo che con il Decreto agosto, le cose dovrebbero migliorare, grazie ad incentivi ed esenzioni. Decreto agosto, in cosa consiste il bonus da 5.000 euro? Fonte foto: (Pixabay)I fatturati di diversi tipi di impresa, soprattutto nei settori ... Leggi su chenews

Agenzia_Ansa : Speranza: 'Nel prossimo decreto di agosto indicheremo risorse molto significative per finanziare un piano straordin… - Agenzia_Ansa : Decreto agosto, verso lo stop dei pagamenti delle cartelle fino a fine anno #ANSA - Alessan75302798 : @NIdiLCGIL @CatalfoNunzia @gualtierieurope decreto agosto incluse nuove categorie di lavoratori ancora esclusi...la… - Livia_DiGioia : RT @rep_economia: Decreto agosto, stop di sei mesi ai contributi per chi assume. Arriva bonus per gli stagionali del turismo - repubblica : RT @rep_economia: Decreto agosto, stop di sei mesi ai contributi per chi assume. Arriva bonus per gli stagionali del turismo -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto agosto Pensioni, lavoro e aiuti a turismo e settore auto: ecco le novità del decreto agosto Il Sole 24 ORE La bozza del decreto agosto con le norme in materia di lavoro

Privacy: Responsabile della Protezione dei dati personali - Italia Oggi Editori Erinne S.r.l. - via M. Burigozzo 5 - 20122, Milano, email: dpo@italiaoggi.it ...

Agricoltura, raccolti a rischio in Granda: tamponi a stagionali dell'Est? Occorrono vie alternative

"In questo contesto, per favorire le campagne di raccolta sarebbe importante, oltre ai test e alla quarantena attiva, provvedere alla pubblicazione del nuovo decreto flussi ma procedere a una radicale ...

Privacy: Responsabile della Protezione dei dati personali - Italia Oggi Editori Erinne S.r.l. - via M. Burigozzo 5 - 20122, Milano, email: dpo@italiaoggi.it ..."In questo contesto, per favorire le campagne di raccolta sarebbe importante, oltre ai test e alla quarantena attiva, provvedere alla pubblicazione del nuovo decreto flussi ma procedere a una radicale ...