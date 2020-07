De Magistris dice che Vincenzo De Luca ha «atteggiamenti un po’ schizofrenici» (Di giovedì 30 luglio 2020) Le ultime ordinanze firmate dal governatore della Regione Campania non sono piaciute a Luigi De Magistris. Il sindaco di Napoli ha sottolineato come le indicazioni fornite da Vincenzo De Luca – dagli orari di chiusura delle attività commerciali alle multe per i negozi che non fanno rispettare gli obblighi di legge (mascherina e distanziamento sociale) – siano poco coerenti con altre decisioni. De Magistris contro De Luca, con il Presidente campano che viene definito «un po’ schizofrenico». LEGGI ANCHE > De Luca: «Stupidità assoluta dare dati falsi al ristorante: così nessuno può essere avvisato in caso di positività» «De Luca sostiene che dopo le 22 non si possa prendere un ... Leggi su giornalettismo

"De Luca - ha aggiunto de Magistris - continua a sostenere che dopo le 22 non puoi prendere un gelato all'aperto ma puoi prenderlo all'interno del locale, quando qualsiasi virologo dice che è più ...

De Magistris: «Sarò candidato alle Politiche del 2023. E per sindaco di Napoli ci sarà un nostro nome»

«Finita l’esperienza di sindaco mi candiderò alle Politiche del 2023». A rivelarlo è il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando a Radio Crc. «C’è un progetto politico in cui dalla fine dell’es ...

