De Magistris: De Luca schizofrenico. I miei 9 anni da sindaco senza colpe gravi. Mi darò alla politica nazionale (Di giovedì 30 luglio 2020) “Il presidente De Luca assume atteggiamenti un po’ schizofrenici”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervistato a “Centocittà” su Radio 1, in merito alla stretta voluta dal governatore campano Vincenzo De Luca sull’uso delle mascherine, con multe fino a mille euro per gli esercizi commerciali all’interno dei quali viene sorpreso un dipendente o un cliente senza mascherina sul volto. “De Luca – ha aggiunto de Magistris – continua a sostenere che dopo le 22 non puoi prendere un gelato all’aperto ma puoi prenderlo all’interno del locale, quando qualsiasi virologo dice che è più sicuro all’aperto che al chiuso. Abbiamo discoteche con mille ... Leggi su ildenaro

