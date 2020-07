De Laurentiis si arrabbia ma la Uefa risponde: “Barcellona-Napoli si gioca al Camp Nou” (Di giovedì 30 luglio 2020) Si è arrabbiato, Aurelio De Laurentiis. Un fiume in piena nel suo intervento prima dell’Assemblea di Lega. Se l’è presa con il Comitato Tecnico Scientifico per la questione stadi, ha continuato a ribadire che ripartire il 12 settembre è follia ed è andato anche contro l’Uefa, per quanto riguarda la disputa il ritorno degli ottavi di finale al Campo Nou tra il Barcellona ed il suo Napoli: “Se hanno deciso che la Champions si fa in Portogallo e l’Europa League in Germania, possiamo anche noi per gli ottavi mancanti andare in quei Paesi, non riesco a capire come mai dobbiamo rimanere in una città che mi sembra presenti delle grosse criticità – ha detto – E’ sempre una grande partita contro il Barcellona, la ... Leggi su calcioweb.eu

Arek Milik è ormai lontanissimo dal Napoli. E' praticamente rimasto solo il corpo, per ora, la testa è altrove ormai da tempo. Ieri, contro l'Inter, è stato mandato in campo solo perché Mertens era sq ...

Calciomercato Napoli, il fratello di Victor Osimhen rivela: “Sono certo che sarà un nuovo giocatore azzurro”

Il fratello di Victor Osimhen ha praticamente ufficializzato l’arrivo dell’attaccante nigeriano a Napoli. Andrew Osimhen ha parlato infatti ai microfoni di Europa Calcio. “Sono certo che sarà un nuovo ...

