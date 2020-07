De Biasi è il nuovo ct dell’Azerbaigian: l’annuncio ufficiale (Di giovedì 30 luglio 2020) Gianni De Biasi è il nuovo commissario tecnico dell’Azerbaigian: l’annuncio ufficiale della Federazione calcistica La Federazione calcistica dell’Azerbaigian ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Gianni De Biasi, confermando le voci che si erano scatenate negli ultimi giorni. È l’ex commissario tecnico dell’Albania il prescelto per guidare la squadra azera fino al 2022. De Biasi metterà piede a Baku il prossimo 10 agosto. View this post on Instagram Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi vəzifəsinə təyinatla bağlı AFFA ilə Canni De Byazi arasında aparılan danışıqlar uğurla ... Leggi su calcionews24

