DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni venerdì 31 luglio: Muzaffer ricercato dalla polizia (Di giovedì 30 luglio 2020) Trentottesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Ultimo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La popolare sopa opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir continua ad andare in onda nella fascia oraria precedentemente occupata dal dating show Uomini e Donne. Cosa accadrà nella puntata in onda venerdì 31 luglio 2020. Gli spoiler rivelano che Muzzaffer geloso di Osman finirà nei guai con la polizia. Mentre Can entrerà nella camera di Sanem facendo delle scoperte inattese. Infine Leyla sarà gelosa del macellaio che viene corteggiato da Guliz. Muzaffer finisce nei guai Le anticipazioni del 38esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in ... Leggi su kontrokultura

