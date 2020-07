D’Amato-Di Berardino: pubblicato bando per bonus a specializzandi (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma – È stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio il bando “bonus per i medici in formazione specialistica per l’attività svolta in emergenza da COVID-19” per riconoscere un contributo economico agli specializzandi delle Facoltà di Medicina che hanno svolto la loro attività nei reparti COVID durante l’emergenza sanitaria. Ad oggi sono stati già 165 gli specializzandi che, avendo sottoscritto un rapporto contrattuale con le aziende del servizio sanitario regionale hanno già ottenuto un riconoscimento economico. “Ora, grazie a questo nuovo bando, oltre 200 altri specializzandi potranno ottenere un bonus. Si tratta di un contributo che mira a valorizzare ... Leggi su romadailynews

