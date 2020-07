Dall’Inghilterra, Sanchez ha messo le cose in chiaro: il messaggio al Manchester United sul futuro (Di giovedì 30 luglio 2020) Alexis Sanchez vuole restare all'Inter. Ne sono sicuri in Inghilterra dove parlano di un contatto piuttosto deciso tra l'attaccante e il Manchester United, squadra proprietaria del cartellino del cileno. Secondo il Mirror e il Daily Star, il centravanti e i Red Devils sarebbero ai ferri corti per quanto riguarda il futuro.Sanchez: messaggio al Manchester Unitedcaption id="attachment 994593" align="alignnone" width="697" Sanchez (getty images)/captionSecondo i tabloid britannici, Sanchez avrebbe comunicato al Manchester United la propria intenzione di rimanere in quel di Milano nonostante la volontà del tecnico Red Devils Solkjaer di volerlo riportare in Inghilterra. Le parti ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Dall'Inghilterra, Sanchez ha messo le cose in chiaro: il messaggio al Manchester United sul futuro -… - Lautaro79772178 : RT @morcianmarco: Dall'#Inghilterra: #Inter contatti avanzati per #AlexisSanchez. #FCIM #Calciomercato #calciomercatointer #Transfers #FcIn… - SpazioInter : Bomba dall'Inghilterra: '#Inter vicinissima al riscatto di #AlexisSanchez' - - morcianmarco : Dall'#Inghilterra: #Inter contatti avanzati per #AlexisSanchez. #FCIM #Calciomercato #calciomercatointer #Transfers… - LeokMerka05 : RT @InterCM16: Dall’Inghilterra: trattativa in fase avanzata tra #Inter e #United per #Sanchez -

