Dall’automotive alla proroga dei licenziamenti, la bozza del decreto agosto (Di giovedì 30 luglio 2020) La bozza del decreto agosto: stop ai licenziamenti fino al 31 dicembre e proroga della cassa integrazione fino a tutto il 2020. ROMA – Il Governo è al lavoro al decreto agosto e, dalla prima bozza anticipata dall’Ansa, ci dovrebbero essere nel provvedimento diverse misure dedicate ai lavoratori e agli imprenditori. decreto agosto, le misure per imprenditori e lavoratori Come anticipato in più di un’occasione dagli stessi esponenti del Governo, nel provvedimento dovrebbero entrare sia la proroga dello stop ai licenziamenti fino al 31 dicembre 2020 che quella della cassa integrazione per altre nove settimane da utilizzare entro la ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Dall’automotive alla proroga dei licenziamenti, la bozza del decreto agosto - giorgiorambaldi : RT @automotivespace: L’evoluzione possibile: dall’officina alla rete | Automotive Space - automotivespace : L’evoluzione possibile: dall’officina alla rete | Automotive Space - SeraDomenico : RT @Uil_Abruzzo: Oggi il Consiglio territoriale Uilm di Chieti-Pescara. Il segretario generale Uil Abruzzo Michele Lombardo ha partecipato… - Uil_Abruzzo : Oggi il Consiglio territoriale Uilm di Chieti-Pescara. Il segretario generale Uil Abruzzo Michele Lombardo ha parte… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’automotive alla Formula E, Daniel Abt licenziato dall’Audi per il trucco alla gara virtuale. Lui: «Era solo uno scherzo» Corriere della Sera