Dal Pino sposa la linea di Gravina: verso lo slittamento della serie A (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGabriele Gravina non ha nascosto la sua preoccupazione per la prossima stagione. Il protocollo attuale è inapplicabile per il presidente federale e qualcosa andrà inevitabilmente rivisto per consentire al campionato 2020/21 di prendere il via. La data del 12 settembre, tuttavia, appare troppo vicina e uno slittamento sembrerebbe essere scontato. La conferma arriva dal presidente della Lega di serie A, Paolo Dal Pino: “Con il protocollo attuale è molto difficile affrontare l’intero campionato l’anno prossimo con un tampone ogni quattro giorni. Alla luce delle modificate situazioni sanitarie dobbiamo con il Cts definire delle nuove modalità percorribili“. Il massimo campionato, allora, potrebbe seguire l’esempio ... Leggi su anteprima24

Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, spiegando che "alla luce delle modificate situazioni sanitarie dobbiamo con il Cts definire delle nuove modalità percorribili". (ANSA).

Non parliamo di soldi ma di progetti strategici”. Lo ha affermato Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, nel corso della conferenza stampa al termine dell’assemblea chiamata a valutare le sei ...

