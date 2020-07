Dal Pino: «Slittamento dell’inizio della Serie A? Ipotesi che esiste» (Di giovedì 30 luglio 2020) Paolo Dal Pino ha parlato della data dell’inizio del prossimo campionato di Serie A Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato ai margini dell’assemblea che si è tenuta oggi della data di inizio del prossimo campionato. «Lo Slittamento è un’Ipotesi che esiste, se di una o due settimane questo non lo so. La data verrà definita esattamente in una riunione lunedì prossimo. In teoria è il 12 ma stiamo cercando di vedere come possiamo recuperare più tempo perché il calendario è molto stretto in questo modo. Speriamo di guadagnare un po’ più tempo per far riposare le squadre». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

