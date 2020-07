Da Rihanna a Chiara Ferragni, a Kate Middleton: chi sono i «migliori amici» non famosi delle celeb (Di giovedì 30 luglio 2020) Ok, essere una star ha i suoi vantaggi, naturalmente. Un conto in banca stratosferico, poter fare viaggi extra lusso, non dover mai fare file, potersi permettere tutte le Manolos del mondo senza dover aspettare i saldi una volta ogni mille anni. E molto, molto altro. Ma per ognuno di questi meravigliosi benefit c’è il dark side della fama. Ovvero: una completa mancanza di privacy, foto con occhi rossi e capelli disastrosi sbattute online e sulle riviste di gossip, non poter uscire di casa senza trovarsi flash puntati addosso, essere spesso costretti a fare selfie con fan e follower in loop o, addirittura, firmare autografi su autografi su autografi. Insomma, uno stress stratosferico. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Rihanna Chiara Karen Sarahi Gonzalez influencer, sfida Chiara Ferragni e Kylie Jenner MAM-e No, Eminem e Rihanna non stanno per pubblicare un nuovo featuring

Un post arricchito dall'emoji di due occhi che si prestava molto bene a supposizioni di vario genere. Purtroppo i rumors su un nuovo featuring di Slim Shady e Bad Gal Riri sono stati spenti in men che ...

Capelli rossi estate 2020: rosso chiaro o scuro, naturale e sfumato

I capelli rossi sono da sempre una delle colorazioni più amate ed odiate dalle donne. Se da una parte, infatti, il rosso è il colore del fuoco e dalle mille meravigliose tonalità, dall’altra c’è sempr ...

Un post arricchito dall'emoji di due occhi che si prestava molto bene a supposizioni di vario genere. Purtroppo i rumors su un nuovo featuring di Slim Shady e Bad Gal Riri sono stati spenti in men che ...I capelli rossi sono da sempre una delle colorazioni più amate ed odiate dalle donne. Se da una parte, infatti, il rosso è il colore del fuoco e dalle mille meravigliose tonalità, dall’altra c’è sempr ...