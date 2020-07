Da Milano - Milik, niente ritiro a Castel Di Sangro: vuole raggiungere Sarri a Torino (Di giovedì 30 luglio 2020) "Milik sta spingendo per non andare in ritiro con il Napoli, ha chiesto espressamente di non cominciare la nuova stagione con il club azzurro, vuole raggiungere Sarri e Torino". Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Da Milano - Milik, niente ritiro a Castel Di Sangro: vuole raggiungere Sarri a Torino - be_coldd : @SpudFNVPN A quel Milik di Milano potevi anche mettergli la palla sui piedi con le mani,sbagliav - PalloneBucato : E dopo che è apparsa l'ombra di #Messi sul Duomo di Milano, la #juve risponde con un video di #Milik sulla Mole antonelliana! #SerieA ???? - calciodangolo_ : ?? #Fantacalcio, i voti della redazione Milano per la 37^ giornata di #SerieA: #Gomez e #Kulusevski da oscar, maliss… - Angolo_Atalanta : ?? #Fantacalcio, i voti della redazione Milano per la 37^ giornata di #SerieA: #Gomez e #Kulusevski da oscar, maliss… -