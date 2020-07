Da febbraio persi 600mila posti di lavoro. La pandemia presenta il conto (Di giovedì 30 luglio 2020) Da febbraio abbiamo perso 60mila posti di lavoro. Gli effetti devastanti del coronavirus e le relative restrizioni sono stati fotografati dal'Istat che presentando i dati di giugno fa il confronto con il periodo pre-pandemia. "Da febbraio 2020 il livello dell'occupazione è sceso di circa 600 mila unità e le persone in cerca di lavoro sono diminuite di 160 mila, a fronte di un aumento degli inattivi di oltre 700 mila unità", rileva l'Istat nel commento alle stime che aggiornano i dati di giugno. Si salvano solo gli over 50, nel computo annuale. "Le ripetute flessioni congiunturali dell`occupazione hanno determinato un calo rilevante rispetto al mese di giugno 2019 (-3,2% pari a -752mila ... Leggi su iltempo

