Da Barcellona - Club fiducioso: la partita col Napoli si giocherà al Camp Nou (Di giovedì 30 luglio 2020) La UEFA si dice fiduciosa e oggi ha diramato un comunicato con cui conferma che per ora Barcellona-Napoli si disputerà regolarmente al Camp Nou, nonostante l'impennata di casi di coronavirus in Spagna e soprattutto in Catalogna. Leggi su tuttonapoli

De Laurentiis: "No al ritorno a Barcellona" Aurelio De Laurenttis è famoso per ... Da presidente di uno dei club più prestigiosi in Italia, rimane qualche perplessità per la gestione inconcludente dei ...

Inter-Messi: un sogno possibile. Marotta: «Può pensarci solo Suning»

Leo Messi e l’Inter, un matrimonio difficilissimo, nel calcio però di impossibile non c’è nulla. L’Inter non vuole illudere i tifosi e tira il freno a mano sull’operazione, il club nerazzurro poi non ...

