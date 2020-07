Da Airbnb kit e guida anti-frode per gli ospiti delle case vacanza (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - In previsione delle partenze estive Airbnb ha sviluppato, in collaborazione con la Polizia Postale, un kit anti-frode e la guida In vacanza come a casa: prenota e parti in tutta sicurezza, curata da Altroconsumo, contenente raccomandazioni per imparare a riconoscere i tentativi di truffa più comuni. L'azienda ha inoltre reso disponibile anche in Italia il proprio Protocollo avanzato di pulizia. Si tratta di un programma facoltativo che gli host possono decidere di adottare a integrazione delle linee guida e disposizioni previste dalle autorità locali per rassicurare ulteriormente gli ospiti intenzionati a soggiornare quest'estate nei loro alloggi. Il kit comprende un manuale dettagliato e una ... Leggi su liberoquotidiano

Nel periodo delle vacanze estive in molti stanno pensando di lasciare per la prima volta le proprie abitazioni dopo le settimane di isolamento forzato causato dal Covid-19. L'andamento dell'epidemia d ...

Nel periodo delle vacanze estive in molti stanno pensando di lasciare per la prima volta le proprie abitazioni dopo le settimane di isolamento forzato causato dal Covid-19. L'andamento dell'epidemia d ...