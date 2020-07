Crisi idrica, il sindaco di San Nazzaro annuncia esposto in procura (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Nazzaro (Bn) – “E’ stata inviata formale richiesta di intervento alla Prefettura di Benevento evidenziando la criticità nella zona Montefalcone di assenza di fornitura idrica da circa 36 ore. E’ stato pertanto, richiesto intervento con autobotte per la tutela della salute dei cittadini, vista anche l’emergenza epidemiologica da covid-19”. Queste le parole di Giovanni Tommaso Manganiello, sindaco di San Nazzaro. “Nella giornata odierna – ha annunciato il sindaco – sarà presentato esposto in procura per la continua incapacità dell’Azienda Alto Calore Servizi di gestire l’emergenza idrica e le relative comunicazione ai ... Leggi su anteprima24

Butterflyred66 : Crisi idrica Mugnano, l’aggiornamento del sindaco Sarnataro - ilCiriaco : #Irpinia Crisi idrica, Ciarcia ai sindaci: “Paghiamo errori del passato” - PicenoNews24 : Crisi idrica, partite le chiusure notturne di alcuni serbatoi. Le situazioni ad Offida e Castorano - Nebrodinotizie : A partire da venerdì - VoceDiStrada : Sele/Cilento/Alburni: crisi idrica, ecco i comuni di nuovo a secco -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi idrica Crisi idrica Piceno, altri Comuni senz’acqua di notte il Resto del Carlino Crisi idrica senza fine a Mugnano e Marano: da 3 giorni rubinetti a secco

Crisi idrica senza fine per i comuni di Marano e Mugnano. Da tre giorni rubinetti a secco a causa di un guasto che ha interessato la condotta nel territorio di Chiaiano. L'acqua dovrebbe tornare entro ...

Libia, dall'Italia sei milioni di euro alle Ong che legittimano i campi di prigionia

Le torture sono quotidiane, anche se noi non le vediamo. Dallo scempio ci separano chilometri di terra e di mare e l’indifferenza per i muri. Tutto invisibile e muto dietro quei recinti, lontano anni ...

Crisi idrica senza fine per i comuni di Marano e Mugnano. Da tre giorni rubinetti a secco a causa di un guasto che ha interessato la condotta nel territorio di Chiaiano. L'acqua dovrebbe tornare entro ...Le torture sono quotidiane, anche se noi non le vediamo. Dallo scempio ci separano chilometri di terra e di mare e l’indifferenza per i muri. Tutto invisibile e muto dietro quei recinti, lontano anni ...